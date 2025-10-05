برلماني :هيئة الرقابة على الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية تواجه نقصا في القوى العاملة

تواجه هيئة الرقابة على الأمن السيبراني في كوريا الجنوبية نقصا في القوى العاملة وسط الارتفاع الهائل في عدد التهديدات السيبرانية التي أبلغت عنها الشركات المحلية، بحسب ما أفاد به عضو في البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الأحد.

ونقلا عن بيانات قدمتها وكالة الإنترنت والأمن الكورية، قال النائب كيم جانج-كيوم من حزب قوة الشعب المعارض إن الهيئة تلقت 1887 بلاغا عن خروقات أمنية من شركات كورية جنوبية في عام 2024، بزيادة قدرها 47 % عن العام السابق، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت البيانات أن عدد بلاغات الخروقات بلغ 1501 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الهجمات السيبرانية التي أبلغت عنها الشركات، بلغ عدد موظفي الاستجابة 132 موظفا فقط، بزيادة تسعة فقط عن عام 2022.

ووفقا للبرلماني، فقد ارتفعت ميزانية كوريا الجنوبية المخصصة لأنظمة الاستجابة للقرصنة والفيروسات بنسبة 22% لتصل إلى 6ر73 مليار وون (4ر52 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها.

وقال كيم: "حقيقة أن عدد المحققين في وكالة الإنترنت والأمن الكورية زاد برقم فردي على مر السنين تشير إلى أن البلاد تفتقر إلى الجاهزية ضد مثل هذه التهديدات".