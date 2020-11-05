عرضت جريدة «نيويورك تايمز»، مقطع فيديو يرصد احتجاجات اندلعت في مدن عدة؛ ردًا على جهود المرشح الجمهوري دونالد ترامب للطعن في فرز الأصوات.
وحمل المتظاهرون في فيلادلفيا لافتات كتبوا عليها «عدوا كل صوت»، وهي العبارة التي استخدمها المرشح الديمقراطي جو بايدن وحملته في تغريداتهم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما عبر آخرون عن رغبتهم في احتساب الأصوات كافة عن طريق الرقص على أنغام الآلات الموسيقية، وبعض أغاني الهيب هوب، مع الالتزام بارتداء الكمامات، منعا لانتشار فيروس كورونا.
وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.
وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.
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