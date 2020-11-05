عرضت جريدة «نيويورك تايمز»، مقطع فيديو يرصد احتجاجات اندلعت في مدن عدة؛ ردًا على جهود المرشح الجمهوري دونالد ترامب للطعن في فرز الأصوات.



وحمل المتظاهرون في فيلادلفيا لافتات كتبوا عليها «عدوا كل صوت»، وهي العبارة التي استخدمها المرشح الديمقراطي جو بايدن وحملته في تغريداتهم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



كما عبر آخرون عن رغبتهم في احتساب الأصوات كافة عن طريق الرقص على أنغام الآلات الموسيقية، وبعض أغاني الهيب هوب، مع الالتزام بارتداء الكمامات، منعا لانتشار فيروس كورونا.





Protesters marched through several American cities in response to President Trump’s aggressive effort to challenge the vote count in the election.



In Philadelphia, dueling vote-counting protests took over a street corner. https://t.co/vviqr5siPH pic.twitter.com/UOrh10hG7R — The New York Times (@nytimes) November 5, 2020