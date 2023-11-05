الجيش الإسرائيلي يعلن عن نافذة زمنية للمدنيين في غزة للانتقال إلى الجنوب

أعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيعطي المدنيين في شمال قطاع غزة نافذة من الوقت اليوم الأحد للفرار إلى جنوب القطاع الساحلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح بحركة المرور في الطريق الذي يؤدي إلى الجنوب خلال الفترة من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا ، وفقا لما نشرة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، ليل السبت، ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا خريطة تظهر الطريق المحدد لذلك.

وقال المنشور، الذي جاء باللغة العربية، في جزء منه "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، توجهوا إلى الجنوب وفقا لتعليماتنا".

ودعا المتحدث المدنيين في غزة إلى اغتنام الفرصة التالية للتوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلق الجيش مرحلة جديدة في الحرب ضد حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ووسع عملياته على الأرض.

وتكررت دعوات الجيش الإسرائيلي للمدنيين في شمالي قطاع غزة للهروب نحو جنوب القطاع الساحلي المحاصر من أجل سلامتهم، ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه على الأقل نفذ 700 ألف شخص ذلك بالفعل.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 4ر1مليون شخص قد نزوحوا داخليا في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة والبالغ عدد سكانه أكثر من 2ر2مليون شخص.