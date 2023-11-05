حماس تحذر من مجزرة كبيرة يُمهد جيش الاحتلال لارتكابها في غزة

حذرت حركة حماس، على لسان عضو مجلسها السياسي خليل الحية، من أن جيش الاحتلال يُمهد لمجزرة كبيرة في القطاع.



وقال الحية، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الأحد، إن جيش الاحتلال يروج من أكاذيب استخدام المقاومة الفلسطينية للمستشفيات في أغراض عسكرية للتمهيد لمجزرة كبيرة يرتكبها هناك.



وأضاف أنّ المستشفيات متاحة أمام وسائل الإعلام وأمام كل المنظمات الدولية، التي يمكنها فحصها ومن ثم التحقق من الأكاذيب والإدعاءات التي يروجها الاحتلال ويتخذها مبررا للمجازر التي يرتكبها.



ونبه إلى أن الاحتلال يجر الأمور نحو قصف مستشفى الشفاء رغم أنها تضم أكثر من 60 ألف نازح موجودين هناك، بجانب المئات من المرضى.



ولفت إلى أن الاحتلال يمهد لارتكاب لمجزرة جديدة تحت جُنح الظلام، مخاطبا المجتمع الدولي والمنظمات العالمية لضرورة لجم الاحتلال.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد روج ادعاءات أن المقاومة الفلسطينية حوّلت المستشفيات لأغراض عسكرية، في حين أعقب ذلك شن الاحتلال قصفا على مناطق عدة بمحيط كل مستشفيات غزة.