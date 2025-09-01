وزير السياحة: مصر تستحق أعدادا أكبر من السياح

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تتسم بتنوع سياحي لا يضاهى، مؤكدًا أن مصر تستحق أعدادًا أكبر من السياح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الوزارة تعمل على تلك الرؤية المتنوعة وأطلقتها في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن الرؤية تؤكد أن مصر ليست مقصدًا سياحيًا يعتمد فقط على البحر الأحمر والساحل الشمالي، بل تعتمد على التنوع الكبير في المنتجات التي تسعى الوزارة لضمها إلى خط سير السائح.

وأشار إلى أن الوزارة تتواصل مع منظمي الحملات السياحية وشركات الطيران؛ لضمان الاستهداف المنضبط للفئات الزائرة.

وذكر أن هيئة تنشيط السياحة تضع خطة تسويقية مخصصة لكل دولة، مضيفًا: «نحدد في كل سوق المنتجات السياحية، إضافة إلى الرحلات الجديدة التي نلفت نظر السائح لها».

وأكد أن مصر «دولة سياحية بامتياز»، وتضم منتجات سياحية غير موجودة في المنطقة، مؤكدًا حرص الوزارة على التحرك على أكثر من محور لتنشيط الحركة.