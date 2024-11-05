غارات إسرائيلية على محيط مدينة القصير قرب الحدود السورية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على محيط مدينة القصير قرب الحدود السورية اللبنانية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن مراسلها في حمص، قوله إن «هناك معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف المحافظة».

مراسل سانا بحمص: معلومات أولية عن عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الصناعية في القصير بريف المحافظة #سورية pic.twitter.com/xU9k3whxy0 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) November 5, 2024

والخميس الماضي، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على منطقة القصير.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى وقوع ثلاث غارات إسرائيلية على مدينة القصير ومحيطها، استهدفت إحداها «مستودع أسلحة ومخزن وقود لحزب الله في المدينة الصناعية في مدينة القصير»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص لم يتمكن من تحديد جنسياتهم، عدا عن إصابة خمسة مدنيين سوريين بجروح.

وطالت غارة ثانية مستودعات قرب الحدود السورية اللبنانية، وجسرا في منطقة جنوب المدينة.

وأحدثت الغارات دويا قويا تردد صداه في أنحاء المنطقة القريبة من الحدود، وحيث يحتفظ حزب الله بمقرات ومستودعات.