دعا المرشح الرئاسي الأمريكي السابق روبرت كينيدي جونيور ، أنصاره قبل ساعات من الانتخابات بعدم التصويت له، حيث لم يتمكن كينيدي، من حذف اسمه من بطاقة الاقتراع في العديد من الولايات محل التنافس رغم انسحابه من السباق الرئاسي في وقت سابق.

وقال كينيدي، الذي يدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بصرف النظر عن الولاية التي تقيم فيها، لا تمنحني صوتك".

يذكر أن المرشح الرئاسي الأمريكي السابق روبرت كينيدي جونيور البالغ من العمر 70 عاماً، من سلالة عائلة كينيدي الديمقراطية التقليدية، لكنه أعلن عن تحوله لمعسكر المرشح الجمهوري ترامب قبل عدة أسابيع.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب كينيدي حذف اسمه من ورقة الاقتراع في ولايتي ويسكونسن وميشيغان اللتين من المحتمل أن تكونا من بين الولايات الحاسمة.