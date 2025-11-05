بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والمقام بقاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة.

جاء ذلك بحضور رئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان، بجانب عدد من الفنانين والمكرَّمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة، ومنهم: سهير المرشدي، وميدو عادل، وعزت زين، وسامح الصريطي، وعمرو عبدالعزيز، ومحمد رضوان، والمؤلف وليد يوسف.

فيما رحب مقدم المؤتمر الفنان طارق الإبياري، بالحضور الكرام، وطلب منهم الوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنانة الراحلة، سيدة المسرح العربي، سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان.

وجرى خلال المؤتمر، عرض فيديو يوثق إنجازات المهرجان خلال دوراته السابقة.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، والمكرمين، والعروض المشاركة، بجانب الإعلان عن الفائزين بالمسابقات النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية، فضلًا عن حفلات توقيع الإصدارات التي ستقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون.

فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.