حكومة نتنياهو تهاجم زهران ممداني وتدعو يهود نيويورك للهجرة إلى إسرائيل

- الديمقراطي زهران ممداني فاز بانتخابات عمدة نيويورك ليصبح أول مسلم يتولى المنصب

- مدينة نيويورك تضم أكبر جالية يهودية في مدينة بالعالم

- وزير الشتات الإسرائيلي يدعو يهود نيويورك للهجرة إلى إسرائيل

- مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: هذا واقع جديد.. رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها

هاجمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، العمدة المنتخب لبلدية نيويورك المسلم زهران ممداني، ودعت يهود المدينة للهجرة إلى إسرائيل.

والأربعاء، فاز الاشتراكي الديمقراطي ممداني (34 عاما) بانتخابات عمدة نيويورك، ليصبح أول مسلم يتولى المنصب في المدينة التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم.

وادعى وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، عبر منصة "إكس"، أن "المدينة التي كانت رمزا للحرية العالمية، سلمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

واعتبر أن "هذه نقطة تحول حاسمة في تاريخ نيويورك".

وتابع: "خيار نيويورك (ممداني) يُقوّض أسس المدينة، التي وفرت الحرية وفرص النجاح للاجئين اليهود منذ أواخر القرن التاسع عشر، وأصبحت معقلا لأكبر جالية يهودية في العالم".

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

كما ادعى شيكلي أن "نيويورك لن تعود كما كانت، وخاصةً بالنسبة لمجتمعها اليهودي".

وزاد بأن "نيويورك تسير بعيون مفتوحة نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن"، في إشارة إلى انتخاب المسلم صادق خان عمدة للمدينة البريطانية.

وفي خطاب فوزه الأربعاء، قال ممداني: "أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي، أرفض الاعتذار عن أيٍّ من هذا".

شيكلي، وهو من حزب "الليكود" (يمين بزعامة نتنياهو) أطلق دعوة إلى الهجرة بقوله: "أدعو يهود نيويورك للتفكير بإيجابية في تحديد مكانهم الجديد في أرض إسرائيل".

كما وجَّه مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقادات لممداني.

وقال دانون عبر "إكس": "لن تثنينا تصريحات ممداني التحريضية ( لم يحددها).. سنواصل تعزيز علاقاتنا مع قادة الجالية اليهودية لضمان أمنهم ورفاههم".

وتعهد ممداني، في تصريحات سابقة، باعتقال نتنياهو في حال وصل مدينة نيويورك، حيث يوجد مقر الأمم المتحدة.

وصرح دانون لـ"إذاعة 103 اف أم" المحلية: "هذا واقع جديد. هذا رئيس بلدية عبّر عن موقفه بقوة ضد إسرائيل وجيشها، ولم يتراجع طوال الحملة الانتخابية".

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو؛ لارتكابه جرائم جرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

دانون تابع: "نحن قلقون بالتأكيد بشأن انتخابه، وبشأن الأمن الشخصي للجالية اليهودية الكبيرة التي تعيش في نيويورك".

فيما قال لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "شعور الجالية اليهودية بالأمن قد يتضرر، إنه (ممداني) المسؤول المباشر عن الشرطة".

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات حكومة نتنياهو، لاسيما حرب الإبادة الجماعية التي شتها بدعم أمريكي على قطاع غزة لمدة سنتين.

هذه الإبادة خلّفت 68 ألفا و872 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و677 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.