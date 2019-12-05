لبنى عسل تعود لـ«الحياة اليوم» بدءا من السبت

ينطلق «الحياة اليوم» بشكل جديد بعد غد السبت، ويقدمه المذيعة لبنى عسل والمذيع حسام حداد، ويتم عرض البرنامج يوميا فى تمام السابعة مساء فيما عدا الجمعة.



ويناقش البرنامج فى فقراته المختلفة جميع القضايا التى تهم المواطن المصرى وحياته اليومية ويستعرض مشاكله وطموحاته والحياة التى تعيشها الأسرة المصرية، كما توجد فى البرنامج بشكله الجديد فقرات لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم، ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسئولين حق الرد.



ويقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع فى أنحاء مصر المختلفة والحوار مع المواطنين والتعرف على تحديات حياتهم ومن ثمّ مقابلة المسئولين وتقديم تلك التحديات لهم بهدف المساهمة الفعالة الإعلامية فى كشف الحقائق

وكذلك إبراز النجاحات وليس فقط التحديات.



و يعتبر برنامج «الحياة اليوم» من أقدم البرامج الحوارية على القنوات المصرية فقد انطلق فى مايو 2008 واستمر إحدى النوافذ التى يطل منها المواطن على الشارع واخباره وهو أحد الاعمدة الأساسية التى ساهمت فى نجاحات قناة الحياة.



وقالت إدارة القناة إن هذا التطوير يأتى فى إطار منهجى ومن خلال خطة لتقديم وجبة مميزة للمواطن المصرى وتقديم برامج جديدة تنموية وترفيهية واجتماعية على شاشة القناة المفضلة لديه والمزمع أن تبدأ تلك البرامج الجديدة فى الظهور على الشاشة تباعا خلال الأسابيع القادمة لتكتمل الخريطة فى يناير القادم.



وتقدمت إدارة القناة بالشكر لمقدم البرنامج خلال الفترة الماضية، خالد أبو بكر الذى ساهم فى إنجاح البرنامج فى دورته السابقة والذى تم انتقاله إلى دور آخر فى إحدى قنوات المجموعة.