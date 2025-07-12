التصريح بدفن زوجين لقيا مصرعهما إثر حادث انقلاب ملاكي على صحراوي المنيا الغربي

قررت النيابة العامة بمركز ملوي في محافظة المنيا، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تسليم جثتين لذوي وأسرة ضابط وزوجته لقيا مصرعهما؛ إثر انقلاب سيارتهم الملاكي على الطريق الصحراوي الغربي عند مركز ملوي، والتصريح بدفن الجثتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق مركز ملوي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات والمعاينة، أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة؛ مما تسبب في الانقلاب عدة مرات ووفاة كل من "حسن. م. أ"، 60 سنة، عقيد بالمعاش، ومقيم بطهطا في سوهاج، وزوجته "صفاء.أ.م"، 52 سنة، نفس العنوان.

ونقلت الجثتان إلى مستشفى ملوي التخصصي، ورفعت السيارة وسيرت حركة الطريق.

وندب مفتش الصحة للكشف على المتوفين، والذي أكد في تقريره عدم وجود شبهة جنائية.