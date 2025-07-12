مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع كاسادو

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دخل نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، سباق التعاقد مع مارك كاسادو لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وحسب ما ذكرته صحيفة«موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن اليونايتد يستهدف ضم كاسادو، وينافس تشيلسي وأرسنال على التعاقد مع نجم البارسا.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد لم يتقدم بأي عروض رسمية على إلى برشلونة حتى الآن، إلا أن الاهتمام متواجد بالفعل بضم مارك كاسادو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن برشلونة منفتح على بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الجارى، وذلك حال وصول عرض مناسب له خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن كاسادو يرتبط بعقد مع برشلونة ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2028، ويوجد شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل مقابل دفع 100 مليون يورو.