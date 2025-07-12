رسالة نارية من الغندور لإدارة بتروجيت بسبب بيان حمدان

هاجم خالد الغندور إدارة نادي بتروجيت، بعد بيانها الأخير بشأن عدم التفريط في خدمات حامد حمدان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الفترة الحالية بعد طلب الزمالك ضم اللاعب.

وأكدت إدارة بتروجيت في بيانها الرسمي أنها لن تفرط في خدمات أي لاعب من الفريق خلال الفترة الحالية للحفاظ على القوام الأساسي، مؤكدة أنها لم تتلقي عرض رسمي من نادي الزمالك وكان هناك اتصالات شفاهية فقط لضم اللاعب.

ورد الغندور على بيان بتروجيت في تعليق عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلًا: «نادي يبحث عن البقاء فقط ونادي لمؤسسة بترولية بيصرف من خزينتها وأيضا نادي مش جماهيري ولكن في النهاية الميزانية وكل شيء سيحاسب عليه من هو مسؤول».