البنك التجارى الدولى يضخ قرابة مليار جنيه لتطوير مشروع الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بأهرامات الجيزة

• هشام عز العرب: التمويل يأتى فى إطار استراتيجيتنا الداعمة للمبادرات التى تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية السياحية لمصر

وقع البنك التجارى الدولى (CIB) أكبر بنك خاص فى البلاد عقد تمويل متوسط الأجل مع شركة OSL للمشاريع الترفيهية - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمارالقابضة - لمشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بأهرامات الجيزة بقيمة 963 مليون جنيه مصرى.

ويتمثل الغرض من التمويل متوسط الأجل تمويل مشروع إنشاء وتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات وأبو الهول شاملاً الأجهزة والمعدات والأعمال المدنية المطلوبة، حيث تسعى الشركة لتحويل المكان إلى وجهة ثقافية وترفيهية على مستوى عالمى، يتوجها عرض الصوت والضوء الجديد المصمم لسرد تاريخ الأهرامات بأحدث أجهزة العرض والإضاءة ليصبح جزءا لا يتجزء من التجربة المطورة لزيارة أهرامات الجيزة، وذلك بهدف إضافة نقطة جذب سياحى على أعلى المستويات العالمية لخريطة الجيزة 2030 للمساهمة فى الترويج السياحى للمنطقة وإثراء تجربة السائح أثناء زيارتها.

وقد قام بالتوقيع على العقد كل من منال عبد الحميد، المدير التنفيذى لشركة OSL للمشاريع الترفيهية وسهى أبو زكرى، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجارى الدولى.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، هشام عز العرب الرئيس التنفيذى وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجارى الدولى، وعمرو الجناينى نائب الرئيس التنفيذى وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجارى الدولى، ومروان حسين الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بالإضافة إلى قيادات شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة OSL للمشاريع الترفيهية والبنك التجارى الدولى.

علق المهندس نجيب ساويرس قائلا: «إننا سعداء بالتعاون مع البنك التجارى الدولى الذى نعتبر من أقدم عملائه فى تمويل هذا المشروع الحضارى، مؤكدًا أن شركة أوراسكوم للاستثمار تستهدف إنتاج عرض جديد مبهر يليق بالقرن الحادى والعشرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا فى العروض وفى الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة لتكون خير واجهة لمصر. كما أشاد ساويرس بالتعاون المثمر مع البنك التجارى الدولى طوال مراحل دراسة وتوقيع عقد التمويل.

ومن جانبه علّق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، قائلاً: «يسعدنا فى البنك التجارى الدولى أن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطنى الطموح الذى يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية، فإن تمويل تطوير عروض الصوت والضوء فى منطقة الأهرامات يأتى فى إطار استراتيجيتنا الداعمة للمبادرات التى تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية السياحية لمصر. كما نؤمن بأن التعاون مع شركة OSL يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة فى خدمة التنمية المستدامة، كما يُجسد دور CIB فى تمويل المشروعات التى تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا فى المجتمع».

والجدير بالذكر، أن استراتيجية البنك التجارى الدولى – مصر (CIB) تؤكد على التزامه بدعم المشروعات التنموية التى تسهم فى تعزيز المقومات السياحية والثقافية لمصر، حيث يأتى تمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة كجزء من رؤية البنك لتمكين التجربة السياحية الشاملة والارتقاء بها بما يليق بعظمة هذا الموقع التاريخى الفريد. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الترفيهية والثقافية. كما يندرج هذا التعاون ضمن جهود البنك لدعم المبادرات التى تجمع بين التطوير الاقتصادى وتعزيز الهوية الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد المصرى ككل.

وفى نفس السياق، تقوم استراتيجية شركة أوراسكوم للاستثمار على تطوير منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بشكل شامل، حيث قامت من خلال أوراسكوم بيراميدز، إحدى الشركات التابعة لها، بالافتتاح التجريبى لمشروع التطوير، الذى يهدف إلى تطوير تجربة الزيارة تطويرا شاملاً لتليق بأحد أعظم المواقع الأثرية بالعالم، ويشمل المشروع تحسين انسيابية الحركة داخل الموقع الأثرى، وتخصيص مساحات واسعة لوقوف الحافلات السياحية والسيارات، وتوفير مناطق مخصصة لذوى الهمم، لضمان سهولة تنقل جميع الزوار. كما يتضمن المشروع تحسين البنية التحتية لمنطقة الزيارة وإدخال الخدمات الجديدة مثل نقاط الإرشاد السياحى الإلكترونية، ومتاجر للهدايا التذكارية الرسمية، والمقاهى والمطاعم على أعلى المستويات لتلبية جميع احتياجات الزائرين، إلى جانب تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل الحركة داخل المنطقة.