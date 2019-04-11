رئيس هيئة الاستثمار ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين يزور تنزانيا

وصل وفد مصري، يضم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في القطاعات المختلفة، إلى مدينة دار السلام بدولة تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

وأوضح مجلس الوزراء - في بيان له اليوم الأحد - أنه من المقرر أن يعقد المستشار محمد عبدالوهاب لقاء مع جيفري موامبي، وزير الاستثمار التنزاني، كما ستتاح فرصة كبيرة لمناقشة المشروعات الثنائية المقترحة بين المستثمرين من الجانبين، فيما سيعقد أيضا منتدى موسع للاستثمار من المقرر أن يحضره عدد كبير من المستثمرين.

وفي غضون ذلك، سيتم افتتاح "مجمع السويدي الصناعي" أحد المشروعات الكبرى التابعة لشركة السويدي إليكتريك، والذي سيكون مركزا إقليميا لتصدير الأسلاك والكابلات والمحولات والعدادات والعازلات الكهربائية في خطوة تعطي دفعة قوية للعلاقات في مجال الأعمال بين مصر وتنزانيا.