 التشيك: هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة - بوابة الشروق
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التشيك: هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى بريطانيا بعد تهديد بوجود قنبلة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 10:23 ص
أعلنت سلطات الطيران التشيكية، اليوم الاثنين، تحويل مسار طائرة كانت متجهة من بولندا إلى المملكة المتحدة؛ لتهبط اضطراريا في مطار "فاتسلاف هافيل" بالعاصمة التشيكية براغ؛ للاشتباه في وجود قنبلة على متنها.

وذكر راديو براغ الدولي أن خبراء المفرقعات قاموا بفحص الطائرة لمدة ثلاث ساعات، إلا أنهم لم يعثروا على أي عبوات ناسفة على متن الطائرة التي كانت في طريقها من مدينة "كراكوف" في بولندا إلى مدينة "بريستول" في إنجلترا.

يذكر أن مطار براغ، المعروف رسميا باسم مطار "فاتسلاف هافيل"، هو أكثر المطارات ازدحاما في جمهورية التشيك.

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