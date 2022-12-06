قطر ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

رحبت دولة قطر بتوقيع عدد من الأطراف في جمهورية السودان على الاتفاق السياسي الإطاري، واعتبرته خطوة محورية وهامة، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، عن تطلع دولة قطر لاستمرار الحوار بين الأطراف السودانية، وصولا إلى اتفاق نهائي شامل يمثل كافة أطياف الشعب السوداني الشقيق، ويؤسس لمرحلة انتقالية تمهد الطريق للاستقرار والتنمية والسلام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبرت الوزارة عن تقدير دولة قطر التام للجهود الدولية والإقليمية التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق، كما جددت دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

وفي وقت سابق من اليوم في الخرطوم، جرى توقيع الاتفاق الإطاري بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، ممثلا بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوى إعلان الحرية والتغيير المدنية؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش من الحياة السياسية لضمان إنشاء نظام ديمقراطي، وتحديد الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء بصلاحيات واسعة من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

كما ينص الاتفاق أيضا على إطلاق عملية شاملة لإعداد الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية بإشراف أممي ودولي.