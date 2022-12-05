مسئول أممي: الأوكرانيون يواجهون الكثير من المصاعب مع حلول الشتاء

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الأوكرانيين الضعفاء يواجهون الكثير من المصاعب مع حلول الشتاء، حيث تواجه كييف انقطاعات للتيار الكهربائي ومشاكل في التدفئة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المفوض السامي، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، والتي تمتد لأربعة أيام، "إن زيارته لأوكرانيا، تأتي تضامنا مع ضحايا الحرب" .. مشيراً إلى أن مكتبه، الذي كان له وجود مستمر في أوكرانيا منذ 2014 وتكثف عمله منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يقوم بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.



وأضاف فولكر تورك، "أن الحرب لا معنى لها، وأن عمليات القتل من هذا النوع غير مقبولة على الإطلاق" .. مناشدا الجميع لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



ومن المقرر أن يلتقي "تورك" مع كبار المسؤولين الحكوميين الوطنيين والمحليين والمجتمع المدني، فضلاً عن ممثلين لمجموعات الضحايا، بما في ذلك أقارب المدنيين المفقودين أو الأسرى وأسرى الحرب؛ كما سيزور منطقتي خاركيف وإيزيوم.