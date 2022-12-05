 تجديد حبس 3 متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية - بوابة الشروق
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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة بالحوامدية

مصطفى بكر
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 6:12 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة 500 ألف جنيه من مندوب شركة بالإكراه في الحوامدية.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض مندوب شركة للسرقة على يد 3 أشخاص، حيث استولوا منه على مبلغ 500 ألف جنيه، وفروا هاربين.
 
وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، تبين أنهم 3 عاطلين، وبإعداد كمين لهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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