ميرتس: ألمانيا تمر بمرحلة تحوّل عميق

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن ألمانيا تمرّ بـ"تحوّل عميق"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من التشاؤم.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني في مدينة دورتموند، اليوم السبت، إن البلاد تواجه تحديات كبيرة، منها ما يتعلق بسوق العمل، وأنظمة الضمان الاجتماعي، وكذلك في مجالَي السياسة الخارجية والأمن.

وأضاف: "نحن بالطبع نواجه تغييرا جذريا في النظام العالمي".

وشدّد المستشار قائلاً: "لكن من قال إننا لن نتمكن من النجاح مجددًا؟ آباؤنا أيضًا لم يتذمّروا عندما وجدوا أنفسهم أمام مهمة إعادة بناء جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد الحرب العالمية الثانية".

وأشار إلى أنهم في ذلك الوقت شمروا عن سواعدهم، حتى في منطقة الرور (تقع بها مدينة دورتموند) التي كانت تعرّضت لدمار شديد، متسائلًا: "هل يئسوا آنذاك؟ هل استسلموا؟ هل تحدّثوا عن التوازن بين العمل والحياة أو عن أسبوع العمل ذي الأربعة أيام؟".

وأوضح ميرتس، أن سكان منطقة الرور وولاية شمال الراين–ويستفاليا شمروا عن سواعدهم.

وأضاف أن "تاريخ هذه المنطقة التي نقف فيها اليوم ما كان ليُكتب على هذا النحو لولا الهجرة، ليس فقط منذ الحرب العالمية الثانية، بل منذ أكثر من مئة عام".

ورأى أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل، قائلاً: "لم يعد لدينا وقت للتشاؤم".

وتابع ميرتس، أن ألمانيا لا تعيش على الصناعات الكبرى فحسب، "بل تعيش بالقدر نفسه على الشركات المتوسطة، والحِرَف اليدوية، والشركات التي يديرها أصحابها".

واستطرد خلال فعالية لاتحاد نقابات الخبازين في غرب ألمانيا، قائلا:"أنتم تجسّدون جزءًا من الثقافة الألمانية".

وخلال الفعالية، حصل ميرتس على مجسّم "شتوتنكرل الكبير" (اسم لخبز محلى على هيئة إنسان)، والذي يبلغ ارتفاعه 1.2 متر ويزن عشرة كيلوجرامات.

ويمنح الاتحاد، هذه القطعة المخبوزة بحجمٍ ضخم منذ عام 1988 لشخصيات سياسية واقتصادية قدّمت إسهامات بارزة لصالح مهنة الخبازة أو الحِرَف عمومًا.

وفي كلمة التكريم، أكد رئيس نادي بوروسيا دورتموند هانز – يواخيم فاتسكه، أن لميرتس علاقة وثيقة بالحِرَف اليدوية ويكنّ لها تقديرًا كبيرًا، مضيفًا أنه يعرفه منذ نحو خمسين عامًا منذ أيام انخراطهما في شباب الحزب المسيحي.

وقال إن ميرتس يتولى "أصعب وظيفة يمكن أن تُسند إلى أحد في جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب أيضًا "قدرًا من المازوخية(التلذذ بعقاب النفس)".

ودعا رئيس النادي، المواطنين إلى إبداء مزيد من التفهّم تجاه العمل الصعب داخل الائتلاف الحاكم، وحثهم على عدم "التذمر بشكل دائم".