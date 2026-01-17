بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة القطرية - الأردنية

بدأت اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة القطرية - الأردنية.

وترأس الجانب القطري في الاجتماعات مدير إدارة الشئون العربية بوزارة الخارجية القطرية نايف بن عبدالله العمادي، فيما ترأس الجانب الأردني عطوفة دانا الزعبي، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات، تمهيدا لرفع التوصيات إلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها من جانب قطر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومن جانب الأردن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بمشاركة وزارية رفيعة من الجانبين.

وأكد العمادي، أن انعقاد أعمال اللجنة يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون الثنائي وتبادل الخبرات في شتى المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.