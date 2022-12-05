 مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر حريق سيارة عقب انقلابها بالطريق الدولي بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر حريق سيارة عقب انقلابها بالطريق الدولي بكفر الشيخ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 5 ديسمبر 2022 - 6:12 م

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر اشتعال سيارة عقب اصطدامها بسيارة نقل على جانب الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم .

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين نتج عنه انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ تبين أن هناك 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا مستقلين السيارة متجهين من جمصة إلى الإسكندرية، وأثناء مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم انحرفت عجلة القيادة من يد السائق لتصطدم بسيارة نقل على جانب الطريق ثم انقلبت واشتعلت النيران بها.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء حيث تمكنت بمساعدة قائدي السيارات المارة بالطريق من السيطرة على الحريق واخماده وإخراج الركاب من السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفي، فيما تقوم الأجهزة المعنية بفتح الطريق أمام المواطنين لتسيير الحركة المرورية التي تأثرت بالحادث.

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