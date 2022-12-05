الاستخبارات البريطانية: الطائرات المقاتلة الروسية تقلل مهامها على أوكرانيا بشكل كبير

قللت الطائرات المقاتلة الروسية مهماتها على أوكرانيا، بشكل كبير، بحسب ما ورد في نشرة يومية خاصة بالاستخبارات البريطانية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال يتم القيام بعدة عشرات من المهام يوميا. وقالت وزارة الدفاع البريطانية على موقع "تويتر"، نقلا عن معلومات استخبارية، إن شهر مارس كان يشهد القيام بما يصل إلى 300 مهمة يوميا.

وأضافت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية خسرت أكثر من 60 طائرة حتى الآن، من بينها قاذفة تكتيكية من طراز "سوخوي سو-24"، ومقاتلة أرضية من طراز "سوخوي سو-25"، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وزعم البيان أن التراجع يرجح أن يكون بسبب التهديد المستمر من جانب الدفاعات الجوية الأوكرانية، والقيود المفروضة على ساعات الطيران المتاحة للطائرات الروسية، وسوء الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر معلومات يومية بشأن مسار الحرب منذ بداية اندلاع الغزو.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل هادفة.