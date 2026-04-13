ميلوني تهنئ ماجيار وتشكر أوربان على التعاون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني زعيم المعارضة المجري بيتر ماجيار على فوزه على رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وكتبت ميلوني على منصة إكس يوم الأحد "تهانينا على النصر الانتخابي الواضح لبيتر ماجيار الذي تتمنى له الحكومة الإيطالية التوفيق في عمله".

وأضافت "أشكر صديقي فيكتور أوربان على التعاون المكثف خلال هذه السنوات، وأنا أعلم أنه سيستمر في خدمة أمته حتى من موقع المعارضة".

وحصل حزب تيسا بزعامة ماجيار على أغلبية الثلثين في البرلمان المجري الجديد، وفقا لحسابات لجنة الانتخابات.

وأردفت ميلوني أن إيطاليا والمجر "ترتبطان برباط صداقة عميق".

وقالت "أنا واثقة من أننا سنواصل التعاون بروح بناءة لمصلحة شعبينا والتحديات المشتركة على المستويين الأوروبي والدولي".