السوداني يدعو القادة العسكريين والأمنيين العراقيين إلى عدم الضغط على خيارات الناخبين

صرح اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، وجه جميع القادة والآمرين العسكريين والأمنيين بعدم الضغط أو التدخل في خيارات الناخبين في التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات التي تشهدها البلاد في الثامن عشر من الشهر الحالي.

وقال رسول في بيان صحفي وزع اليوم إنه "حفاظا على سلامة العملية الانتخابية، وإبعادا لها عن أية تأثيرات سلبية وجه رئيس الحكومة جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الإنتخابية".

وشدد السوداني في توجيهاته "على أهمية الصوت الانتخابي الحرّ للمنتسبين والمقاتلين، بوصفهم مواطنين يحمي الدستور والقوانين حرية اختياراتهم السياسية، مثلما تقدم لهم الحماية بوجه أية ضغوط أو محاولات للتأثير بخلاف رغبتهم واختياراتهم".

ومن المنتظر أن تتم عملية التصويت الخاص للقوات العسكرية والأمنية قبيل انطلاق عملية الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في العراق في الثامن عشر من الشهر الحالي بعد توقف دام نحو 10 أعوام، وذلك لانتخاب مجالس محافظات جديدة في البلاد.