جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قتلى جنوده وضباطه إلى 408 منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى بين صفوفه إلى 84 منذ بدء العملية البرية في غزة، وإلى 408 منذ يوم 7 أكتوبر.

وبحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابطين في معارك في شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد جنوده القتلى اليوم إلى 7.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها خاضوا منذ صباح اليوم، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، أن عناصرها دمروا 24 آليةً عسكريةً إسرائيلية كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر.

وأشارت إلى أن «قناصة القسام أوقعوا 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات».

وأفادت بأن «عناصرها أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى الأراضي المحتلة».

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألفا و899، وجرح أكثر من 42 ألف فلسطيني، كما خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.