جمال نزال: إسرائيل تضع الشعب الفلسطيني أمام خيارات مستحيلة



قال متحدث حركة فتح الدكتور جمال نزال، إن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وفقًا لقرار غريزي وعقلي، منوهًا في الوقت نفسه، أن «إسرائيل تضع الشعب الفلسطيني أمام خيارات مستحيلة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الفلسطينيين يعيشون جحيمًا فوق الأرض، في ظل الحصار والعدوان الإسرائيلي وقلة المياه والدواء وعدم توافر إمكانية للنوم.

وأكمل: «ما نشهده في غزة جحيم فوق الأرض لا يستطيع أحد تخيله، لم نرَ أفلامًا أو تاريخًا من هذا النوع، ونحمد الله على تمسك مصر بموقفها الرافض لإحباط مسعى إسرائيل بالتهجير القسري».

وأكد أن السلطة الفلسطينية تعول على الدور المصري في رفض التهجير القسري، قائلًا إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يُعرض الأمن القومي المصري للخطر.

وشدد على أن «كلامه لا يعني أن الإنسان الفلسطيني يمثل تهديدا لمصر»، موضحًا أن «مصر تخشى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، والأحلام التوسعية الإسرائيلية».

واستشهد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي حذر فيها من أن دفع الفلسطينيين إلى سيناء، سيؤدي إلى انتقال المقاومة إليها، واتخاذ إسرائيل ذلك ذريعة للهجوم على الأراضي المصرية، وتطبيق سيناريو «من النهر إلى الفرات».