مسئولون أوكرانيون: إصابة 7 أشخاص إثر قصف سلوفيانسك بقنبلة انزلاقية روسية

ذكرت سلطات محلية اليوم السبت أن سبعة مدنيين أصيبوا إثر إسقاط القوات الروسية لقنبلة انزلاقية على مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا.

وذكر مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك إن الضربة استهدفت منطقة سكنية.

يشار إلى أن تجمع سلوفيانسك- كراماتورسك الحضري هو آخر منطقة كبرى في دونيتسك ما زالت خاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وضمت موسكو دونيتسك في سبتمبر 2022 وتزعم أن المنطقة تخصها، كما أن مصير المنطقة إحدى النقاط الخلافية التي عطلت التوصل لاتفاق سلمي محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

وإلى الشمال، أفادت السلطات اليوم بوقوع ضربة صاروخية في مدينة خاركيف.

وقال العمدة إيهور تيريخوف عبر تليجرام إن موقعا للبنية التحتية ومبنى سكنيا متعدد الطوابق تعرضا لضربة، وأضاف أن حجم الدمار لم يتضح.

وتعرضت أوكرانيا أيضا لضربات بمسيرات ليلة الجمعة- السبت.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية، أولكسندر هانزا في وقت سابق من اليوم أن هجمات الطائرات المسيرة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا الليلة الماضية تسببت في إصابات وأضرار جسيمة، حيث أصيب ثلاثة أشخاص.

وكتب هانزا على تطبيق تليجرام أن رجلا أصيب في العاصمة الإقليمية دنيبرو ، كما أصيب رجل وامرأة في مدينة كريفي ريه الكبرى. واندلعت حرائق هناك بسبب الهجوم

وتابع أن هناك أيضا أضرارا لحقت بمنشآت الطاقة ومشكلات مماثلة في إمدادات الطاقة في دنيبرو. وتضرر مجمع مواقف سيارات.

وكتب هانزا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 27 طائرة مسيرة.

كانت وزارة الدفاع في موسكو قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت خلال الليلة الماضية 59 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد.