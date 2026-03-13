إدخال الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو العناية المركزة لإصابته بالتهاب رئوي

أعلن مستشفى دي إف ستار في العاصمة البرازيلية، برازيليا، اليوم الجمعة، إن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أُصيب بالتهاب رئوي ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال الابن الأكبر لبولسونارو، فلافيو، في منشور على منصة "إكس" إنه جاري نقل والده من السجن إلى المستشفى بعد أن استيقظ مصابا بقشعريرة مصحوبة بتقيؤ.

وكتب فلافيو في منشوره: "أدعو ألا يكون الأمر خطيرا". وكان فلافيو قد أعلن أنه سيترشح للرئاسة هذا العام، وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقارب النتائج تقريبا بينه وبين الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويقضي جايير بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، عقوبة سجن لمدة 27 عاما لمحاولته الانقلاب، بعد أن أدانته هيئة من قضاة المحكمة العليا العام الماضي.

وأفاد مستشفى دي إف ستار في بيان بأنه تم نقل بولسونارو إلى المستشفى بعد أن عانى من حمى مرتفعة وانخفاض مستوى الأكسجين وتعرق وقشعريرة.

وأكدت الفحوصات إصابته بالتهاب شعبي رئوي، وهو نوع من الالتهاب الرئوي، من المرجح أن يكون ناجما عن استنشاق الهواء.

وذكر المستشفى، "أنه يرقد حاليا في وحدة العناية المركزة، ويتلقى المضادات الحيوية عن طريق الوريد والدعم السريري غير الجراحي".

يُذكر أنه تم نقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات منذ أن تعرض للطعن في فعالية انتخابية قبل انتخابات الرئاسة عام 2018.