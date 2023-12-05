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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعلن خوض معارك في وسط خان يونس جنوب قطاع غزة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 9:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 9:04 م

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تقاتل في "وسط خان يونس"، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، حيث يعتقد أن قادة حركة حماس يختبئون.

وقال الميجور جنرال يارون فينكلمان "نحن في قلب جباليا، في قلب الشجاعية، والآن في قلب خان يونس. نحن في أشد يوم منذ بداية العملية البرية - من حيث الإرهابيين القتلى وعدد المعارك واستخدام القوة النارية من الأرض والجو"، بحسب وصفه.

وأشار فينكلمان إلى أنه منذ انتهاء وقف إطلاق النار يوم الجمعة، شنت القوة الجوية جولتين من الضربات شاركت فيها عشرات الطائرات وأطلقت مئات الذخائر على الأنفاق وفتحاتها ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات لدعم المشاة".

وأضاف أن "العملية التي تشارك بها عدة فرق في المنطقة مستمرة".


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