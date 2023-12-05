 بسبب تين هاج.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات ضد المؤسسات الإعلامية - بوابة الشروق
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بسبب تين هاج.. مانشستر يونايتد يتخذ إجراءات ضد المؤسسات الإعلامية

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 - 2:10 م

تمسك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي باتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من المؤسسات الإعلامية بسبب بعض الأنباء التي يتم نشرها بشأن النادي ومديره الفني الهولندي إريك تين هاج.

نقل فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أكد مانشستر يونايتد أنه اتخذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات الإعلامية، ليس بسبب نشر قصص لا يحبها، ولكن للقيام بذلك دون الاتصال بالنادي أولا ومنحه فرصة التعليق أو الاعتراض أو وضع السياق".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت على مدار الأيام الماضية إلى اقتراب مانشستر يونايتد من إقالة إريك تين هاج من منصبه بسبب سوء النتائج التي يحققها مع الفريق مؤخرا.


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