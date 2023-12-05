سعر صرف اليورو يتجاوز 99 روبل في بورصة موسكو لأول مرة منذ 7 نوفمبر

أظهرت بيانات التداول في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي، ليتجاوز 99 روبل لأول مرة منذ 7 نوفمبر الماضي.
وبحلول الساعة 7:29 صباحا بتوقيت موسكو (4:29 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الروبل الروسي بنسبة 56ر0% ليصل إلى 05ر99 روبل لأول مرة منذ 7 نوفمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 7:44 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العملة الأوروبية ليصل إلى 22ر99 روبل.
كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 58ر0% إلى 46ر91 روبل.
وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بنسبة 51ر0% ليصل إلى 798ر12 روبل.