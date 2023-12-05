وكالات أممية تؤكد مقتل طفل كل 10 دقائق ومشاهد رعب في غزة

قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر تقنية الفيديو من رفح على الحدود مع مصر إن الوضع الأمني بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة "يتدهور كل ساعة"، مؤكدا أن "طفلا يقتل كل 10 دقائق في غزة".

من جانبه، انتقد جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) دعوات إسرائيل للمدنيين لمغادرة إجزاء معينة من قطاع غزة والاتجاه إلى مناطق محددة .

وقال إيلدر "هذه قطع صغيرة من الأراضي الجرداء، أو زوايا من شوارع أو ممرات أو مباني نصف مبنية. لا توجد بها مياه أو مرافق أو ملاجئ من البرد والأمطار. لا يوجد صرف صحي. المناطق التي يطلق عليها أنها آمنة معرضة لخطر أن تصبح مناطق أمراض".

وأضاف إن إسرائيل عليها إلتزامات كقوة احتلال بأن توفر الطعام والمأوى والأدوية.

وذكر إلدر إن هذه المناطق ليس عقلانية "إنها ليست ممكنة، وأعتقد أن السلطات تدرك ذلك". واتهم السلطات الإسرائيلية بالتعامل بلامبالاة "قاتلة" مع الاطفال والنساء في قطاع غزة.

وأوضح بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية اضطرت إلى إخلاء مستودعين في خان يونس في جنوب قطاع غزة بعد تقرير للجيش الإسرائيلي أفاد بأن القتال يمكن أن يندلع هناك. ونفى الجيش الإسرائيلي أمس أن يكون قد دعا إلى إخلاء المستودعين.

ووصف بيبركورن "مشاهد رعب" في المستشفيات القليلة المتبقية، حيث يوجد عدد من المرضى ضعف عدد الأسرة المتاحة وهناك مصابون بإصابات خطيرة يرقدون على الأرض بلا علاج.