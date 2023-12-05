منافسات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، للهجن العربية الأصيلة، أول مهرجانات السباقات للموسم (2023 - 2024)، الذي تنظمه لجنة سباق الهجن على ميداني الشيحانية ولبصير، وسط مشاركة كبيرة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقسمت اللجنة المنظمة لسباق الهجن اليوم الختامي إلى انطلاقتين، الانطلاقة الأولى ستكون مخصصة لأشواط رموز الزمول الفضية الثلاثة، أما الانطلاقة الثانية فستكون مخصصة لأشواط رموز الحيـل الفضية والذهبية الثلاثة.

ويشهد اليوم الختامي ستة أشواط لسن الحيل والزمول لمسافة ثمانية كيلومترات جوائزها تخطت الـ25 مليون ريال، بواقع ثلاثة أشواط للحيل وثلاثة أشواط للزمول (أشواط عامة لهجن أبناء القبائل) على الرموز الفضية والذهبية (السيف الذهبي والشلفتان الفضيتان والخناجر الفضية الثلاثة).

أول الأشواط الرئيسية سيكون مخصصا للزمول /إنتاج/ وجائزة المركز الأول الخنجر الفضي ومليون ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 ألف ريال، والثالث على 300 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال ، والخامس على 100 ألف ريال.

أما الشوط الثاني الرئيسي المخصص للحيل /إنتاج/ فجائزته الأولى الشلفة الفضية ومليون ونصف المليون ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 800 ألف ريال، والثالث على 400 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال، والخامس على 100 ألف ريال.

وبالنسبة للشوط الثالث الرئيسي فهو مخصص للزمول /إنتاج/ وجائزة المركز الأول الخنجر الفضي ومليون ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 ألف ريال، والثالث على 300 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال ، والخامس على 100 ألف ريال.

بينما الشوط الرابع الرئيسي سيخصص للحيل /عمانيات/ وجائزته الشلفة الفضية ومليونا ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 800 ألف ريال، والثالث على 600 ألف ريال ، والرابع على 400 ألف ريال ، والخامس على 250 ألف ريال.

وبالنسبة للشوط الخامس الرئيسي فهو مخصص للزمول /مفتوح/ وجائزة المركز الأول الخنجر الفضي ومليون ونصف المليون ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على 600 ألف ريال، والثالث على 400 ألف ريال، والرابع على 300 ألف ريال ، والخامس على 200 ألف ريال.

وآخر الأشواط الستة الرئيسية سيخصص للحيل /مفتوح/ وجائزة المركز الأول السيف الذهبي وجائزة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على مليونين ونصف المليون ريال، والثالث على مليون ونصف المليون ريال، والرابع على مليون ريال ، والخامس على نصف مليون ريال.

وعلى صعيد متصل أقيمت اليوم منافسات 24 شوطا للحيل والزمول (أشواط مفتوحة) بواقع 14 شوطا في الفترة الصباحية منها 8 للحيل و6 للزمول،و 10 أشواط في الفترة المسائية 6 للحيل و4 للزمول.

ففي الفترة الصباحية فازت هجن الشيحانية بألقاب غالبية الأشواط الأربعة عشر، حيث حصدت "مشهورة" لقب الشوط الرئيسي للحيل بزمن قدره 12:47.74 دقيقة، فيما أحرز "مبلش" لقب الشوط الرئيسي للحيل بزمن قدره 12:53.26 دقيقة.

وفي الفترة المسائية احتكرت هجن الشيحانية جميع الأشواط العشرة للحيل والزمول، وسيطرت على المراكز الثلاثة الأولى في جميع الأشواط، ونالت "فجاجة" لقب الشوط الرئيسي للحيل بزمن قدره 12:10.80 دقيقة، مسجلة الزمن الأفضل في الفترة، بينما حصد "متعب" لقب الشوط الرئيسي للحيل بزمن قدره 12:34.30 دقيقة.