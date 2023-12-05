قال المستشار الإعلامي لرئيس مكتب حماس السياسي طاهر النونو، إن «العلاقة مع الأشقاء في مصر وقطر لم تتوقف»، لافتًا إلى أن «المفاوضات مع دولة الاحتلال بشأن الأوضاع في غزة متوقفة الآن».

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الثلاثاء، أن «هناك محاولة فقط لعرض الرؤى، ومناقشة كيفية وقف العدوان على قطاع غزة والحرب الإرهابية وشلال الدم الذي يقوم به الاحتلال».

وأشار إلى أن عودة المفاوضات تعتمد على خطوة أولى بوقف العدوان على غزة بشكل نهائي، مؤكدًا أن الحركة ترفض الحديث عن هدن مؤقتة لساعة أو ساعتين.

وأكمل: «لشعبنا الفلسطيني حق واضح في توقف العدوان الإرهابي فورًا عن قطاع غزة، ثم مناقشة كل القضايا بانفتاح ومباشرة عبر الوسطاء».



وذكر أن «الاحتلال يحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني عن طريق ارتكاب المزيد من المجازر»، لافتًا إلى أن «ما تقوم به تل أبيب من احتلال وعدوان وقتل، مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية».

وشدد على أن «الاحتلال يجب أن يوقف عدوانه بشكل فوري ومباشر، ثم تبحث الأطراف أي قضية أخرى سياسية أو متعلقة بالأسرى لدى المقاومة».

وانفعل عن الهواء بعد سؤاله عن إمكانية تقديم «حماس» لتنازلات، متسائلًا: «ماذا يمكن أن نقدم! هل تريد أن نقدم أرضنا وشعبنا هدية للاحتلال؟ هل نقدم الأقصى هدية ليوقف إطلاق النار؟ هل نتنازل عن أرضنا ومقدساتنا!».

واستطرد: «لو الشعب الفلسطيني يريد تقديم التنازلات من أرضه ووطنه، لما قدم عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضوا في معركة الحرية والإرادة والمصير، يؤلمنا كل دم وكل شهيد طفل سقط، ولا يمكن للاحتلال أن نكافئه بتقديم التنازلات على قتل النساء والأطفال».