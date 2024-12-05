الاتحاد الأوروبي يأمر منصة تيك توك باحتجاز البيانات المتعلقة بالانتخابات في رومانيا

أمرت المفوضية الأوروبية منصة تيك توك، اليوم الخميس، باحتجاز جميع البيانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الرومانية والانتخابات المستقبلية في الاتحاد الأوروبي والتحفظ عليها.

وقالت مفوضة التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي هينا فيركونين، إن الاحتجاز هو "خطوة رئيسية" في التحقيقات بعد أن رفعت رومانيا السرية عن معلومات استخباراتية تكشف عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية.

وشهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية، التي جرت في 24 نوفمبر، تصدر المرشح اليميني المتطرف الموالي لروسيا كالين جورجيسكو للانتخابات بشكل غير متوقع. وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة التي نشرها جورجيسكو على تيك توك على نطاق واسع.

وحلت إيلينا لاسكوني، ممثلة الحزب الإصلاحي الليبرالي المحافظ "انقذوا رومانيا"، في المركز الثاني. ومن المقرر أن يخوض جورجيسكو جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مواجهة لاسكوني يوم الأحد القادم.

وتعمل مفوضية الاتحاد الأوروبي على تطبيق اللوائح المتعلقة بقانون الخدمات الرقمية، وهو مجموعة من اللوائح التنظيمية القوية التي تحكم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا العاملة داخل التكتل.

وقالت المفوضية في بيان إن منصة تيك توك يجب أن تتحفظ على جميع البيانات "المتعلقة بالمخاطر النظامية الفعلية أو المتوقعة" التي قد تشكلها منصة بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت على الانتخابات والخطاب العام في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تراقب التزام منصة تيك توك بقانون الخدمات الرقمية ولم تتوصل بعد إلى موقف بشأن ما إذا كانت منصة بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت قد خالفت اللوائح.

وأكدت المتحدثة باسم شركة تيك توك، ردا على الطلب، أن الشركة تعاونت بالفعل مع المفوضية وستواصل القيام بذلك.