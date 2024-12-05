نعيم قاسم: سنقف إلى جانب سوريا لمواجهة الجماعات التكفيرية المدعومة أمريكيا وإسرائيليا

قال نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، إن العدوان على سوريا ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الجماعات التكفيرية لطالما كانت أداة لهما منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011.

وأضاف خلال كلمة متلفزة مساء الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل بعد عجزهم في غزة، وإغلاق الأفق أمامهم والاتفاق على إنهاء العدوان على لبنان، وفشل محاولات تحييد سوريا؛ يحاولون تحقيق مكتسبا من خلال تخريب سوريا مجددًا عبر الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إسقاط النظام وإحداث الفوضى، وتحويل سوريا من موقع المقاومة إلى موقع معاد يخدم إسرائيل.

وأعرب نعيم قاسم، عن ثقته بفشل هذه المحاولات، قائلا:« لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم رغم ما فعلوه في الأيام الماضية، وسنكون كحزب الله إلى جانب سوريا في إحباط أهداف العدوان بما نتمكن منه».

وشدد أن أي مكسب لإسرائيل هو خسارة للعرب جميعا؛ وليس لفلسطين وسوريا ولبنان فقط، واصفا المشروع الإسرائيلي بأنه «توسعي وخطير جدا» على منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة منع الجماعات التكفيرية من تنفيذ عدوانها الذي يخدم إسرائيل.

Karim