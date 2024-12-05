استشهاد 21 فلسطينيا فى هجوم إسرائيلي على مخيم بغزة

قال مسؤول صحي فلسطيني إن هجوما إسرائيليا على مخيم في غزة أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 21 شخصا.

وأدى القصف إلى اندلاع حرائق في الخيام بالمنطقة الساحلية التي حددتها إسرائيل كمنطقة إنسانية لكنها تعرضت لهجمات متكررة.

وكانت هذه الغارات هي الأحدث في سلسلة الهجمات الدامية في قطاع غزة الذي يعاني من الحرب، حيث دخلت الحملة الإسرائيلية ضد حماس شهرها الرابع عشر دون بوادر على نهايتها، على الرغم من الجهود الدولية لإحياء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

ووقع الهجوم يوم الأربعاء في منطقة المواصي، وهي منطقة نائية تفتقر إلى الخدمات العامة وتضم مئات الآلاف من النازحين. وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 28 شخصا، وفقا لما ذكره عاطف الحوت، مدير مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب غزة.

وأحصى مراسل وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في المستشفى 15 جثة على الأقل، لكنه قال إن الوصول إلى رقم دقيق كان صعبا بسبب حالة الجثث، حيث تمزقت أطراف بعضها أو احترقت بشدة.

وذكر الجيش أن الغارة تسببت في حدوث انفجارات ثانوية، مما يشير إلى وجود مواد متفجرة في المنطقة. ولم يكن من الممكن تأكيد الادعاءات الإسرائيلية بشكل مستقل، حيث إن الغارة يمكن أن تكون قد أشعلت وقودا أو أسطوانات غاز طهي أو مواد أخرى في المخيم.

