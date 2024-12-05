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زلزال قوي قبالة ساحل شمال كاليفورنيا

د ب أ
نشر في: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 10:29 م | آخر تحديث: الخميس 5 ديسمبر 2024 - 10:29 م

أصدرت السلطات الأمريكية المعنية تحذيرا، اليوم الخميس، من تسونامي بعد وقوع زلزال قوى قبالة ساحل شمال كاليفورنيا.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع في الساعة 1044 صباحا غرب فيرنديل ، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة هومبولت الساحلية قرب حدود ولاية أوريجون .

وأضافت أن السكان في أقصى الجنوب مثل سان فرانسيسكو شعروا بحركة دائرية متحركة لعدة ثوان، وأعقبتها هزات ارتدادية أصغر.

وأوقف المسؤولون شبكة قطارات المترو الذي يخدم منطقة خليج سان فرانسيسكو والمعروف باسم بارت ، وحركة المرور في جميع الاتجاهات عبر النفق تحت الماء بين سان فرانسيسكو وأوكلاند.

وأفادت حديقة سان فرانسيسكو في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي  إكس بأنه تم إجلاء زوار الحديقة وتأمين ونقل الموظفين إلى أراض مرتفعة.


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