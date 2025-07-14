لابيد عن مخطط إسرائيل بناء معسكر احتجاز برفح: فكرة مجنونة لن تحدث

• زعيم المعارضة الإسرائيلية قال إن الفكرة لن تحدث وإن حكومة نتنياهو ستنفق مليارات قبل أن تعترف بفشلها

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، فكرة إنشاء معسكر الاحتجاز الذي تعتزم تل أبيب إنشاءه برفح تحت اسم "المدينة الإنسانية" بأنها فكرة "مجنونة ولن تحدث".

وقال لابيد بمنشور مصور على منصة إكس: "يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إقامة ما يسميانه مدينة إنسانية في غزة، لن يتم بناء هذه المدينة في غزة، لن يحدث هذا".

وأضاف: "إنها فكرة مجنونة حتى من وجهة نظر هذه الحكومة، لكننا نعرف سلوكهم (أعضاء الحكومة) سوف ينفقون المليارات قبل أن يعترفوا بفشلهم".

وتابع لابيد متحدثا عن الحكومة: "لا يتوقفون عن إهدار أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين على أوهام مختلفة وغريبة، يمولون التهرب من الخدمة العسكرية، ويمولون الفساد، والآن يريدون تمويل مدن خيالية لن يتم بناؤها أبدًا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت الاثنين إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الوزراء بأن تكلفة إقامة هذا المعسكر ستصل إلى ما بين 10-15 مليار دولار.

وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن تكلفة إنشائه ستصل إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقالت هيئة البث: "طُرحت في جلسة الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، مساء أمس، تقديرات عسكرية تشير إلى أن إقامة "المدينة الإنسانية" في رفح، قد تستغرق أكثر من عام، بتكلفة تصل إلى 10– 15 مليار دولار".

وأضافت: "أثار هذا الأمر غضب نتنياهو الذي وصف الخطة بأنها غير واقعية، وطالب بتقديم "خطة بديلة أقصر وأرخص وأكثر عملية"، على حد تعبيره".

وتابعت: "ووفق تسريبات من الجلسة، فإن شعورًا ساد بين بعض المشاركين بأن الجيش لا يتحمس لتنفيذ مشروع المدينة، ما يفسر - بحسبهم - تقديمه تقديرات زمنية ومالية مرتفعة بهدف تقويض الفكرة".

وكان وزير الدفاع كاتس كشف الأسبوع الماضي عن ملامح خطة جديدة لإقامة معسكر احتجاز سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.

ومعسكر الاحتجاز المزمع إنشاؤه برفح يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال النازية سيئة الصيت في أربعينات القرن الماضي، وتسعى تل أبيب من خلاله لاحتجاز الفلسطينيين وتجويعهم لإجبارهم على الهجرة إلى الخارج، وفقا لمراقبين دوليين ووسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "هآرتس".​​​​​​​

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.