جيلجيوس يسجل 55 نقطة ويقود أوكلاهوما لهزيمة بايسرز في دوري السلة الأمريكي

تألّق الكندي شاي جيلجيوس ألكسندر بصورة استثنائية بعدما قاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى فوز مثير خارج الديار على حساب إنديانا بايسرز بنتيجة (141-135)، بعد شوطين إضافيين، في مباراة شهدت تسجيله 55 نقطة كاملة، وهي الأعلى في مسيرته حتى الآن، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فجر اليوم، الجمعة.

ويبدو أن حامل اللقب يعيش بداية موسم مجنونة بكل المقاييس، بعدما احتاج أيضًا إلى شوطين إضافيين في مباراته الافتتاحية أمام هيوستن روكتس والتي انتهت بانتصاره بفارق نقطة واحدة (125-124).

وبهذا الإنجاز الفريد، أصبح ثاندر أول فريق في تاريخ الدوري الأميركي يخوض شوطين إضافيين في أول مباراتين له بالموسم الجديد.

شاي جيلجيوس ألكسندر، الذي تُوّج الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم (MVP)، نجح في تجاوز رقمه الشخصي السابق البالغ 54 نقطة، حين سجّل 55 نقطة مذهلة أمام بايسرز، منها 15 تسديدة ناجحة من أصل 31 محاولة، وأضاف إليها 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وبرز النجم الكندي البالغ من العمر 27 عامًا كقائد حاسم في اللحظات الحرجة، إذ قاد العديد من الهجمات تحت السلة، وحصل على كمّ هائل من الرميات الحرة التي كانت مفتاح الفوز، إذ سجّل منها 23 نقطة من أصل 26 محاولة، ما يعكس هدوءه وثقته في المواقف الضاغطة.

وبهذه الأرقام اللافتة، رفع شاي جيلجيوس ألكسندر رصيده إلى 90 نقطة في أول مباراتين فقط من الموسم، ليصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري يسجّل هذا الرقم أو أكثر في تلك المرحلة المبكرة، بعد أساطير اللعبة مايكل جوردان (91 نقطة عام 1986)، وأنتوني ديفيس (95 نقطة عام 2016)، وويلت تشامبرلين الذي حقق أرقامًا أسطورية (105 و106 نقاط في موسمي 1961 و1962).

وقال شاي جيلجيوس ألكسندر بعد اللقاء: "ما يميز فريقنا أمران رئيسيان: أولًا، نعرف كيف نستمتع بكل لحظة من اللعب، وثانيًا، ندرك أن بداية الموسم لا تقل أهمية عن نهايته. الفوز في هذه المباريات المبكرة يمنحنا الثقة للمضي قدمًا".