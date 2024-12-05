انطلاق مبادرة مشوارك علينا لتوصيل طلاب جامعة الإسكندرية بالمجان

تحت شعار "مشوارك علينا"، أطلق حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، مبادرة لتيسير انتقال الطلاب ذهابا وإيابا لكليات الجامعة بالمجان، ضمت 30 أوتوبيسا، حمولة 28 راكبًا، موزعين على 22 نقطة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك دعمًا للطلاب.

وقال الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن في الإسكندرية: "إن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب وأسرهم، وتوفير وسائل انتقال أمنة مجانية لطلاب من وإلى الجامعة بالمجان، وذلك في إطار المحور الخدمي الذي يهدف إلي تقديم دعم متواصل ومتنوع للفئات الأكثر احتياجًا".

ووفقًا لبيان صحفي، فقد أثنى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على المبادرة التي شارك في إطلاقها من أمام المبنى الرئيسي لرئاسة الجامعة على كورنيش الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تخفيف أعباء المواصلات والزحام على الطلاب.

وأشار البيان إلى أن الأتوبيسات سيكون لها نقاط تمركز وخطوط سير لتوصيل الطلاب إلى جميع كليات جامعة الإسكندرية، وذلك بناءً على المناطق التي تشهد ازدحامًا كبيرًا، حيث تم تجهيز الأتوبيسات بوضع الملصقات الخاصة بالمبادرة، ليتم نقل الطلاب المسجلين على لينك المبادرة من نقاط التجمع إلى الحرم الجامعي "المجمع النظري" في منطقة الشاطبي.

ولفت البيان إلى تسجيل رغبة الطلاب في الاستفادة من المبادرة من خلال الرابط الذي نشرته الأمانة المركزية للعمل الجماهيري للحزب على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ليتم تسليمه بطاقة اشتراك وفقًا للطلبات المقدمة، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الطلاب على الاشتراك في المبادرة المجانية بالكامل.