مصر تستضيف النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة

نجح الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، في الحصول على حق استضافة مصر للنافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم - قطر 2027، وذلك عقب تلقيه موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة السلة في خطاب رسمي.

وبذلك تحتضن مصر منافسات المرحلة الثانية من التصفيات خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 1 مارس 2026، ويقع منتخبنا ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات أنجولا ومالي وأوغندا.

وكان حقق منتخب مصر لكرة السلة المركز الخامس في بطولة أفريقيا الأخيرة، ويسعى الفراعنة للاستفادة من تنظيم النافذة الثانية من التصفيات في مصر، وحسم نتائجها لصالح المتنحي الوطني لكرة السلة، ووضع قدم في نهائيات مونديال قطر 2027.