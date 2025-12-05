الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات واشنطن في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة الاتهامات الموجهة ضد الاتحاد الأوروبي والتي وردت في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة.

ورفضت باولا بينهو، المتحدثة باسم رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة التلميحات بأن الاتحاد الأوروبي يقوض الحريات السياسية والسيادة ويضر بالقارة بسياسته بشأن الهجرة ويعرقل حرية التعبير.

غير أنها لم ترغب في التعليق أكثر على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة في هذه المرحلة.

وقالت المتحدثة: "لم يكن لدينا الوقت بعد للنظر في الأمر وتقييمه، بالتالي فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على أي شيء منها ".

وكانت استراتيجية الأمن القومي الجديدة قد نشرها البيت الأبيض في وقت متأخر أمس الخميس وترسم صورة قاتمة للوضع في أوروبا.

وجاء في نص الاستراتيجية الجديدة "القضايا الأكبر التي تواجه أوروبا تشمل أنشطة الاتحاد الأوروبي وغيرها من الهيئات عابرة للحدود التي تقوض الحرية السياسية والسيادة وسياسات الهجرة التي تحول القارة وتثير الصراع ورقابة على حرية التعبير واضطهاد المعارضة السياسية وانخفاض معدلات المواليد وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس"