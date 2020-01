فاز الممثل الكوميدي الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب، أفضل ممثل تلفزيوني في عمل كوميدي/ موسيقى، بعد منافسة قوية مع كل من (مايكل دوجلاس، وبيل هادر، وبن بلات، وبول رود).



رامي يوسف يقدم دور بنفس اسمه في مسلسل كوميدي "رامي" الذي تنتجه شبكة Hulu، وتدور أحداثه حول وضع الشباب في مثل عمره والصراع بين معتقداته الإسلامية وأزمة الهوية، وما يتعرض له من صداقات وعلاقات جنسية، وتقام معظم أحداثه في ولاية نيوجيرسي المنقسمة سياسيا، وقال في حوار سابق له أن الهدف من مسلسله هو تخطي فكرة الأزمات التي يتعرض لها الشباب المسلم في التأقلم مع المجتمع الأمريكي بثقافاته المختلفة.

Congratulations to Ramy Youssef (@ramy) - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - Ramy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/idWiAoA3Kk