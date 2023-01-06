 زيلينسكي يشكر شولتس هاتفيا على تزويد اوكرانيا بمدرعات ماردر القتالية - بوابة الشروق
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زيلينسكي يشكر شولتس هاتفيا على تزويد اوكرانيا بمدرعات ماردر القتالية

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 10:31 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 10:31 م

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شخصيا بالشكر إلى المستشار الألماني أولاف شولتس بعد إعلانه أن ألمانيا ستزود أوكرانيا بمركبات قتالية مصفحة من طراز ماردر في إطار حزمة أسلحة جديدة.

وقال زيلينسكي في بيان نشره في حسابه على "تليجرام" اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس".

وأضاف زيلينسكي إنه أعرب عن شكره "لحزمة الدفاع القوية، بما في ذلك العشرات من المركبات القتالية ماردر ونظام باتريوت".

وأضاف زيلينسكي: "ناقشنا المزيد من التعاون لتقوية الجيش الأوكراني".

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن التغير الكبير في السياسة مساء الخميس، بالتنسيق مع حزم مشابهة من جانب الولايات المتحدة، بعدما تعرض لضغوط شديدة من قبل كييف وأعضاء في ائتلافه الثلاثي لزيادة المساعدات.

وتعتزم الحكومة الألمانية إرسال حوالي 40 دبابة ماردر بنهاية مارس. وهناك دعوات في ألمانيا الآن تطالب بإرسال دبابات ليبارد2 الأكثر قوة.

وانتقدت روسيا الإعلان الألماني باعتباره خطوة أخرى نحو التصعيد.

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