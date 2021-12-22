وزيرة خارجية ألمانيا تزور إثيوبيا رفقة نظيرتها الفرنسية

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإطلاع على الأوضاع في إثيوبيا بعد التوصل لاتفاق السلام فيما يتعلق بمنطقة تيجراي، شمالي البلاد، وذلك خلال زيارة رسمية يومي الخميس والجمعة المقبلين.



وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الجمعة، أن الوزيرة سترافق نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا خلال رحلة إثيوبيا.



ومن المقرر أن تجري الوزيرتان محادثات مع الحكومة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي، حيث ستركز المحادثات على تنفيذ اتفاق السلام، وعلى الأمن في أفريقيا بوجه عام.



ووقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقية سلام في تشرين الثاني، نوفمبر الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.



ووفقا للأمم المتحدة، قُتل في المعارك مئات الآلاف من الأشخاص منذ نوفمبر عام 2020. وأجرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي انتخابات إقليمية في الجزء الشمالي من المنطقة، بشكل منفصل، في تحد للحكومة الاتحادية.



وكانت المنطقة معزولة إلى حد كبير عن بقية العالم لمدة عامين. وقطعت الحكومة الإثيوبية الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء، والسفر الجوي عن تيجراي.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 89% من سكان تيجراي الذين يزيد عددهم عن سبعة ملايين نسمة لا يحصلون على الغذاء الكافي. ويعاني ثلث الأطفال تقريبا في المنطقة من سوء التغذية.