 لأول مرة.. إجراء عملية بشق طبلة الأذن لطفل وتركيب أنابيب تهوية باستخدام المنظار بمستشفى الأنفوشي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لأول مرة.. إجراء عملية بشق طبلة الأذن لطفل وتركيب أنابيب تهوية باستخدام المنظار بمستشفى الأنفوشي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 11:12 ص

نجح أطباء مستشفى أطفال الأنفوشي التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية، في إجراء عملية جراحية "لأول مرة بالمستشفى" لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وذلك بشق طبلة الأذن وتركيب أنابيب تهوية باستخدام المنظار.

وقالت الدكتورة إيناس جلال مديرة مستشفى أطفال الأنفوشي، إن الطفل كان يعاني من انسداد بالأنف مع التنفس من الفم والشخير وضعف السمع، وأظهرت الأشعة على البلعوم الأنفي تضخما باللحمية خلف الأنف، فتم استئصال اللحمية وتركيب أنابيب تهوية بطبلتي الأذنين باستخدام منظار الأنف والأذن.

وأضافت أن الطفل المريض خرج من المستشفى بعد تحسن السمع والتنفس من الأنف.

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