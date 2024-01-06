وفاة المخرج شيرين قاسم عن عمر 71 عاما

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توفى منذ قليل المخرج شرين قاسم استاذ الاخراج السبنمائي بالمعهد العالي للسينما، مخرج مسلسل الفتح المبين ومسلسل الإمام الشافعي، عن عمر يناهز 71 عاما.

شيرين قاسم، هو مخرج مصري، مواليد 10 يونيو 1952.

حصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1977، ومخرج بأفلام التلفزيون.

عمل في بداية حياته الفنية مساعد مخرج لعدد من المخرجين منذ عام 1981 منهم (سمير سيف - ومحمد عبدالعزيز ومحمد شبل).

عمل لفترة في السعودية مخرجا لأفلام دعائية.

كما قام الراحل بتأليف فيلم المقامر، وشارك كمخرج منفذ في عدد من الأعمال الفنية.