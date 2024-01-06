ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 22 ألفا و722 شهيدا وأكثر من 58 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة.

وكشفت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الحرب الوحشية على قطاع غزة، والمستمرة منذ 3 أشهر أدت إلى تهجير ما يقرب من 90% من سكان غزة قسرًا.

ونوهت عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، بأن سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء، مضيفة: «تبحث العائلات عن الأمان في ظل نقص كل مقومات الحياة واقتراب المجاعة».

وشددت على أهمية وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية؛ لتوفير المساعدات العاجلة، وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر.

وأشارت إلى إقامة 1.4 مليون شخص في منشآت أونروا، مع وجود مئات الآلاف الآخرين في المناطق المجاورة.

ولفتت إلى مقتل ما لا يقل عن 319 شخصًا لجئوا إلى ملاجئ الوكالة الأممية، وإصابة 1135 آخرين في إصابات مباشرة أو أضرار جانبية لحقت بمباني «أونروا» منذ بدء الحرب.